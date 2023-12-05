Такси взорвалось на Волгоградском проспекте в Москве

Такси загорелось после взрыва на Волгоградском проспекте в Москве

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На Волгоградском проспекте в Москве загорелось такси, сообщила столичная госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Движение по одной полосе дороги временно ограничили. На месте пожара дежурят несколько экипажей ДПС. По данным госавтоинспекции, пострадал один человек — водитель такси, его доставили в больницу с ожогом руки.

Судя по кадрам с записи камеры видеонаблюдения, которые опубликовал московский департамент транспорта в своем телеграм-канале, перед возгоранием в автомобиле произошел взрыв. После начала пожара из салона выбежал один человек. Машина при этом продолжила ехать и после пересечения перекрестка остановилась у обочины.

По данным телеграм-канала «112», загорелся автомобиль производства китайской компании JAC Motors.