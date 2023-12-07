Переговоры Путина и Раиси продлились больше пяти часов

Переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси в Кремле продлились больше пяти часов, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Перед началом беседы лидеров в формате тет-а-тет прошли переговоры в узком составе, в которых участвовал министр энергетики Александр Новак.

Среди тем переговоров была война Израиля и палестинского движения ХАМАС и ситуация в регионе, двусторонние отношения и энергетика. Раиси отметил, что хотел бы обсудить с Путиным вопросы «угнетенного, но сильного народа Палестины».

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6 декабря Путин совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На следующий день он встретился на форуме «Россия зовет!» с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. На встрече с наследным принцем Путин попросил передать его отцу, султану Хайсаму бен Тареку Аль Саиду, приглашение посетить Россию в следующем году.

Переговоры с Раиси завершили серию встреч президента с лидерами Ближнего Востока.