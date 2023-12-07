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Форум «Россия зовет!» ,  
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Путин на встрече с принцем Омана пошутил о желании Костина стать султаном

Путин попросил не хвалить главу ВТБ, чтобы он не захотел стать султаном
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Наследный принц султаната Оман похвалил Костина за участие в развитии двусторонних проектов с Москвой, на что Путин пошутил про желание главы ВТБ стать султаном. Тот сказал, что готов быть и принцем

Путин на встрече с принцем Омана пошутил о желании Костина стать султаном
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Владимир Путин на встрече с наследным принцем Омана Зиязаном Бен Хейсамом Аль Саидом призвал не перехваливать главу ВТБ Андрея Костина. Встреча прошла в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Наследный принц отметил, что Оман очень ценит «личное участие» Костина и его роль в продвижении двусторонних проектов России и султаната.

«Правда, господин Костин очень эффективный менеджер. Но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», — сказал Путин.

Сам Костин сказал: «Я и принцем готов».

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Экономика
Владимир Путин

На встрече с наследным принцем Путин попросил передать его отцу, султану Хайсаму бен Тареку Аль Саиду, приглашение посетить Россию в следующем году. Российский президент отметил, что пока у двух стран «скромный» уровень товарооборота, но в этом вопросе есть развитие, «за первые девять месяцев текущего года [он] в разы прям повысился». Глава государства выразил надежду, что визит наследного принца позволит найти «дополнительные перспективные направления» для партнерства.

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Оманский принц также отметил, что нужно развивать сотрудничество, сохранять имеющиеся каналы связи, в том числе через Костина, и создавать иные.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВТБ Андрей Костин Владимир Путин

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