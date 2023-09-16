 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Reuters узнал, что министра обороны Китая заподозрили в коррупции Политика, 21:43
В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Уткина Общество, 21:43
Telegram отдаст приоритет каналам с премиум-подписчиками в поиске Технологии и медиа, 21:25
Страны Африки после встреч с Евкуровым решили создать военный альянс Политика, 21:24
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 21:15
Bloomberg сообщил о введении Россией порога цен на экспортную пшеницу Политика, 21:06
Старовойт сообщил об обстреле села Успеновка в Курской области Политика, 21:01
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
«Спартак» благодаря голу на 91-й минуте впервые за месяц победил в РПЛ Спорт, 21:00
НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в Европе Политика, 20:43
В Италии разбился самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori Общество, 20:33
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 20:30
Яромир Ягр в 51 год заявил о планах сыграть еще один сезон Спорт, 19:59
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
В Воронежской области три человека погибли после взрыва гранаты Общество, 19:52
Общество ,  
0 

В Италии разбился самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori

La Stampa: При падении самолета группы высшего пилотажа в Италии погиб ребенок

В Италии разбился самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori
Video

Самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori разбился под Турином во время тренировочного полета перед аэрошоу. Об этом сообщает газета La Stampa.

Борт Aermacchi MB-339-PAN отделился от группы других самолетов и рухнул на землю неподалеку от аэропорта. Пилоту удалось катапультироваться за пару секунд до столкновения с землей. В результате катастрофы самолет сгорел. Во время падения он, по предварительным данным, упал на автомобиль. Погибла пятилетняя девочка, а ее брат и родители получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Пилота также положили в больницу с ожогами.

По данным газеты, причиной падения борта, вероятно, стало столкновение с птицами.

Frecce Tricolori («Фречче триколори») — пилотажная группа итальянских Военно-воздушных сил. 28 августа 1988 года во время авиашоу на военной базе Рамштайн три самолета группы из десяти столкнулись, после чего упали на толпу зрителей. 70 человек погибли, еще 345 получили ранения разной степени тяжести.

Теги
Италия Турин авиакатастрофа
Материалы по теме
Италия попросила помощи у ЕС из-за наплыва нелегалов из Африки
Политика
Шойгу показал Ким Чен Ыну три самолета ВКС и ракетный комплекс «Кинжал»
Политика
В Киеве назвали причину авиакатастрофы, в которой погиб глава МВД
Политика