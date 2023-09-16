В Италии разбился самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori

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Самолет группы высшего пилотажа Frecce Tricolori разбился под Турином во время тренировочного полета перед аэрошоу. Об этом сообщает газета La Stampa.

Борт Aermacchi MB-339-PAN отделился от группы других самолетов и рухнул на землю неподалеку от аэропорта. Пилоту удалось катапультироваться за пару секунд до столкновения с землей. В результате катастрофы самолет сгорел. Во время падения он, по предварительным данным, упал на автомобиль. Погибла пятилетняя девочка, а ее брат и родители получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Пилота также положили в больницу с ожогами.

По данным газеты, причиной падения борта, вероятно, стало столкновение с птицами.

Frecce Tricolori («Фречче триколори») — пилотажная группа итальянских Военно-воздушных сил. 28 августа 1988 года во время авиашоу на военной базе Рамштайн три самолета группы из десяти столкнулись, после чего упали на толпу зрителей. 70 человек погибли, еще 345 получили ранения разной степени тяжести.