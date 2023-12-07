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Форум «Россия зовет!» ,  
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Силуанов назвал временной мерой продажу экспортерами валютной выручки

Силуанов: требование к экспортерам продавать валютную выручку было временным
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Требование к экспортерам продавать валютную выручку было временным решением, результат достигнут, так что эти ограничения будут постепенно отменяться, заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Сейчас это решение на определенный срок, это решение временное. Надеюсь, что те меры, которые были приняты, — мы видели, что они дали свой результат, посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация», — сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он выразил уверенность, что существующие на данный момент ограничения «будут постепенно уходить».

Экспортеры резко увеличили продажи валюты в октябре и ноябре
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении обязательной продажи валютной выручки в течение полугода. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 руб. — после сообщения об указе рубль укрепился.

Ограничения должны были коснуться 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса. Список конкретных компаний публиковать не стали.

Позже правительство уточнило, что экспортеры должны будут зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки, затем продавать из зачисленной выручки не менее 90% в течение двух недель. Продавать при этом нужно не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения.

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Опрошенные ранее РБК аналитики прогнозировали, что меры правительства могут увести курс в диапазон 90–100 руб. за доллар. К 7 декабря курс доллара находится в районе 92,7 руб.

Теги
Антон Силуанов Минфин валютная выручка продажа валютной выручки экспортеры

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