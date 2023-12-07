Суд продлил Стрелкову арест на полгода

Мосгорсуд продлил на полгода арест Игоря Стрелкова, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Сегодня в Московском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина», — сообщили в суде.

Защита на заседании просила вернуть уголовное дело прокурору, рассказал РБК адвокат Стрелкова Александр Молохов. По его словам, там были «недостатки». Также защита просила признать недопустимыми доказательства «в заключении экспертов в области психолингвистики». «Назначено основное судебное заседание по существу на 14 декабря», — добавил адвокат.

«Суд по ходатайству прокурора решил, что заседание будет полностью закрытым, хотя мы настаивали на том, чтобы там, где не будет разглашаться никаких сведений, составляющих государственную тайну, чтобы оно было открытым, то есть как раз в части допроса экспертов. Потому что это дело экспертное, и исход этого дела зависит от того, удастся ли поставить под сомнение заключения экспертов в области психолингвистики или не удастся, будут ли допрошены специалисты защиты или нет», — рассказал адвокат.

Игоря Стрелкова суд арестовал в июле 2023 года по уголовном делу по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). По этой статье ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Его задержали 21 июля, а дома — провели обыск, говорили источники РБК.

Стрелкова обвиняют в экстремизме из-за постов в телеграмм-канале. Само дело засекретили, расследование ведут сотрудники ФСБ, сообщалось на заседаниях суда. Защита Стрелкова заявляла, что он признал, что в своем телеграмм-канале опубликовал два поста, в которых он высказал мнение о Крыме и о довольствии военнослужащих. Адвокаты обжаловали его арест.