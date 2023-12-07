Путин встретится с наследным принцем Омана

Тейязин бин Хейсам Аль Саид (Фото: Wikimedia Commons )

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» проведет встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом. Об этом рассказал на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Совсем скоро мы ожидаем его прибытие на форум «Россия зовет!». Ожидаем также контакт президента на полях этого форума с наследным принцем и министром культуры молодежи и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом», — сказал Песков.

7–8 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». Владимир Путин уже начал свое выступление, которое, как ожидается, займет полтора часа с учетом времени ответов на вопросы инвесторов из Индии, Китая, стран Ближнего Востока и других стран. Форум «Россия зовет!» проходит ежегодно с 2009 года и первый раз в очном формате с 2019 года, когда началась пандемия COVID-19.

6 декабря Путин совершил визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидером президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

