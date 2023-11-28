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Путин выступит на форуме «Россия зовет!»

Владимир Путин выступит на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», который состоится 7–8 декабря, сообщила пресс-служба мероприятия.

После своего выступления Путин ответит на вопросы участников форума — инвесторов из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

Выступление Путина запланировано на первый день форума — 7 декабря, следует из программы. Оно начнется в 13:00 и займет полтора часа с учетом времени для ответов на вопросы. Модератором сессии будет президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Кремль не определился с форматом участия Путина в форуме «Россия зовет!»
Политика
Владимир Путин

Форум «Россия зовет!» в этом году проходит очно впервые с 2019 года. Мероприятие состоится в Центре международной торговли в Москве. Главная тема форума — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

Темой первого дня станет развитие российской экономики и стратегии укрепления финансового суверенитета государств, говорили РБК в ВТБ. Во второй день впервые в рамках форума пройдут закрытые встречи с участием розничных инвесторов.

Как сообщили в ВТБ, макроэкономическая сессия будет посвящена работе бизнеса и международной кооперации в условиях санкций. Среди участников дискуссии анонсированы министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента Максим Орешкин, бизнес будут представлять президент — председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies Юрий Максимов.

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Путин принимает участие в форме ежегодно. В Кремле ранее отмечали, что формат участия президента в мероприятии в этом году пока неизвестен.

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Владимир Путин «Россия зовет!» выступление ВТБ Андрей Костин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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