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Общество ,  
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У стрелявшей в Брянске школьницы нашли записку о «встрече с другом»

Хинштейн: у стрелявшей школьницы в Брянске нашли записку о встрече с другом
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

В брянской школе среди личной вещей устроившей стрельбу нашли и записку, что ей «надо обязательно встретиться с другом». Это следует из фотографий, которые опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Среди других вещей — рюкзак и коробка патронов. Как уточнил Хинштейн, первоначально распространилась информация, что стреляла сестра-близнец погибшей.

«Ее буллили». Очевидцы — о стрельбе в брянской гимназии
Общество
Фото:Надежда Михеева / ТАСС

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу принадлежащее отцу охотничье ружье и выстрелила несколько раз. Она ранила пять человек — одному делают операцию, — еще одна ученица погибла. Стрелявшая покончила с собой.

СК завел дело по статье об убийстве, его доставили на допрос. Следователи также допрашивают директора школы, в том числе о безопасности в учебном заведении; ТАСС сообщил, что в гимназии не работала рамка металлодетектора.

Открывшая стрельбу школьницу буллили, она была замкнутой, рассказали РБК другие ученицы.

Теги
Брянск стрельба в школе

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