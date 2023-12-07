Хинштейн: у стрелявшей школьницы в Брянске нашли записку о встрече с другом

У стрелявшей в Брянске школьницы нашли записку о «встрече с другом»

Фото: Hinshtein / Telegram

В брянской школе среди личной вещей устроившей стрельбу нашли и записку, что ей «надо обязательно встретиться с другом». Это следует из фотографий, которые опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале.

Среди других вещей — рюкзак и коробка патронов. Как уточнил Хинштейн, первоначально распространилась информация, что стреляла сестра-близнец погибшей.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу принадлежащее отцу охотничье ружье и выстрелила несколько раз. Она ранила пять человек — одному делают операцию, — еще одна ученица погибла. Стрелявшая покончила с собой.

СК завел дело по статье об убийстве, его доставили на допрос. Следователи также допрашивают директора школы, в том числе о безопасности в учебном заведении; ТАСС сообщил, что в гимназии не работала рамка металлодетектора.

Открывшая стрельбу школьницу буллили, она была замкнутой, рассказали РБК другие ученицы.