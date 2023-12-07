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Общество ,  
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Директора брянской гимназии, где произошла стрельба, увезли на допрос

Директора брянской школы, где произошла стрельба, увезли на допрос в СК
Галина Сауткина
Галина Сауткина (Фото: МБОУ «Гимназия № 5» г. Брянска)

Директора гимназии № 5, в которой произошла стрельба, доставили на допрос, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

«С директором школы в настоящее время следователи начали допрос. В том числе женщину опросят, как обеспечивалась охрана в школе, кто ее обеспечивал и почему школьница смогла пронести оружие в школу», — сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Baza пишет, что директора зовут Галина Сауткина, она возглавляет школу с 2017 года, ее доставили на допрос в местное отделение следственного комитета.

По информации SHOT, ранее Сауткина преподавала математику, в 2019 году ее признали виновной в нарушении правил госзакупок (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП) и оштрафовали на 3 тыс. руб. Ключевые вопросы следователей касаются организации пропускного режима и охраны образовательного учреждения, говорится в публикации. Ранее ТАСС сообщил, что в гимназии не работала рамка металлодетектора.

Силовики доставили на допрос отца девочки, открывшей стрельбу в школе
Общество
Фото:Надежда Михеева / ТАСС

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в школу охотничье ружье, принадлежащее ее отцу, и выстрелила несколько раз. Она ранила пять человек, одному из них делают операцию, еще одна ученица погибла. Стрелявшая покончила с собой. СК завел дело по статье об убийстве, отца стрелявшей доставили на допрос. Открывшую стрельбу школьницу травили, она была закрытым человеком, у нее есть сестра-близняшка, рассказали РБК другие ученицы.

Теги
Брянск стрельба допрос Следственный комитет

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