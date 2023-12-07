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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области перехватили дрон

Губернатор Гусев: силы РЭБ перехватили беспилотник в Воронежской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Система радиоэлектронной борьбы перехватила и уничтожила беспилотник на территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки жертв и разрушений нет. «Ситуацию в регионе держу под контролем», — заверил губернатор.

Два беспилотника обезвредили в Воронежской области
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Фото:Яндекс.Карты

Воронежская область, как и другие приграничные территории, регулярно подвергается атакам дронов. Так, 6 ноября в регионе обезвредили два беспилотника, 21 октября Минобороны сообщило, что средства ПВО отразили атаку дрона самолетного типа на регион.

Теги
Александр Гусев Воронежская область беспилотники
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