В Воронежской области перехватили дрон

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Система радиоэлектронной борьбы перехватила и уничтожила беспилотник на территории Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки жертв и разрушений нет. «Ситуацию в регионе держу под контролем», — заверил губернатор.

Воронежская область, как и другие приграничные территории, регулярно подвергается атакам дронов. Так, 6 ноября в регионе обезвредили два беспилотника, 21 октября Минобороны сообщило, что средства ПВО отразили атаку дрона самолетного типа на регион.