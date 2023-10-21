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Военная операция на Украине ,  
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ПВО отразила атаку беспилотника на Воронежскую область

Минобороны: ПВО отразила атаку беспилотника на Воронежскую область
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Военная операция на Украине

Российские средства ПВО отразили атаку беспилотника самолетного типа по Воронежской области. Об этом сообщают в Минобороны.

Атака была пресечена в 21:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении ведомства.

После начала военной операции на Украине территория России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 18 октября обломки дрона упали на территорию школы им. Черных в Тимском раойне Курской области. Пострадавших нет. Осколки повредили фасад здания и несколько окон.

Теги
Воронежская область беспилотники Минобороны ПВО
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