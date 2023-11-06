Два беспилотника обезвредили в Воронежской области

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Российские военные обнаружили и обезвредили два дрона в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Никто не пострадал, разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале. Гусев не привел других подробностей. Губернатор напомнил, что при обнаружении беспилотника не нужно его фотографировать и выкладывать в соцсети.

Воронежская область периодически подвергается атакам ВСУ. Так, 21 октября Минобороны сообщило, что средства ПВО отразили атаку беспилотника самолетного типа на регион. 17 сентября дрон над Воронежской областью подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Как уточнил Гусев, пострадавших и разрушений нет.