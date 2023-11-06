 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Два беспилотника обезвредили в Воронежской области

Губернатор Гусев: в Воронежской области обезвредили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские военные обнаружили и обезвредили два дрона в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Никто не пострадал, разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале. Гусев не привел других подробностей. Губернатор напомнил, что при обнаружении беспилотника не нужно его фотографировать и выкладывать в соцсети.

Воронежская область периодически подвергается атакам ВСУ. Так, 21 октября Минобороны сообщило, что средства ПВО отразили атаку беспилотника самолетного типа на регион. 17 сентября дрон над Воронежской областью подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Как уточнил Гусев, пострадавших и разрушений нет.

Теги
беспилотники Воронежская область Александр Гусев
Материалы по теме
В Брянской области сбили беспилотник
Политика
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Политика
Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Песков напомнил, что Путин пока не объявлял о выдвижении на выборах Политика, 15:29
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 15:23
Минобороны заявило о пяти попытках ВСУ пересечь Днепр Политика, 15:09
Израиль задержал 2,1 тыс. палестинцев с начала войны Политика, 14:54
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 14:44
Два беспилотника обезвредили в Воронежской области Политика, 14:40
Лавров исключил диалог с США по ДСНВ на фоне поддержки Украины Политика, 14:32
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
На вокзале Сен-Лазар в центре Парижа объявили угрозу взрыва Общество, 14:21
Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания Общество, 14:12
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 14:10
CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК Спорт, 14:09
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения до февраля Политика, 14:04
Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Политика, 13:55
В Думу внесли проект о продаже алкоголя в duty free для внутренних рейсов Экономика, 13:46