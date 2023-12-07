ТАСС сообщил о неработающем металлодетекторе брянской гимназии

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В гимназии № 5 в Брянске, где в четверг утром произошла стрельба, не работала рамка металлодетектора, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из оперативных служб.

«На входе в школу установлена рамка. Она не работает, поэтому девочка смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви», — сказал источник. При этом, по его словам, попадание посторонних в гимназию было исключено: «В школу не пускают никого. Если ребенок забыл дома тетрадку, то родители могут ее просто передать».

Сведения о неработающей рамке подтверждает издание «Подъем», ссылаясь на ученицу гимназии.

По информации телеграм-канала Baza, рамки металлоискателя в школе вообще не было.

Утром в четверг ученица восьмого класса принесла в гимназию № 5 ружье «Бекас-3» и расстреляла школьников во время урока по биологии. В результате были ранены пять человек, двое — включая саму восьмиклассницу, совершившую самоубийство, — погибли. Следственный комитет возбудил по факту стрельбы уголовное дело об убийстве.

Знакомая одноклассниц стрелявшей сообщила РБК, что она «была закрытой девочкой» и что ее травили другие школьники.