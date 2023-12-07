В Совфеде предложили защитить политиков и общественников в России

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Комитеты Совета Федерации к 13 декабря подготовят предложения по защите российских политиков и общественных деятелей от угроз со стороны Украины, сообщил «РИА Новости» вице-спикер Константин Косачев. Поручения даны профильным комитетам — по обороне и безопасности и по международным делам.

Ранее в ходе пленарного заседания палаты Косачев назвал убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье «политическим убийством» и «актом государственного терроризма». За ним, как «известно из открытых источников», стоит Минобороны Украины, заявил сенатор.

Он подчеркнул, что «в воздухе повисли угрозы» в адрес российских политических и общественных деятелей, а также представителей СМИ. По словам Косачева, нужны системные действия как в России, так и на международном уровне для защиты людей.

В Россию Кива приехал в 2022 году, до начала полномасштабных военных действий. В стране он получил политическое убежище, на Украине в отношении экс-депутата завели дела о госизмене и пропаганде войны, в ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Кива был найден мертвым 6 декабря в поселке Супонево Одинцовского района. По данным следователей, в мужчину стреляли «из неустановленного оружия», на его теле нашли два пулевых ранения. «Коммерсантъ» сообщил, что уголовное дело могут переквалифицировать на более тяжкие деяния, в том числе теракт (ст. 205 УК).