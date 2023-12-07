Ермак рассказал о переговорах с Сийярто

Петер Сийярто (Фото: Mary Altaffer / Getty Images)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

«Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсудили прогресс нашей страны на пути европейской интеграции», — говорится в публикации.

Помимо этого, политики обсудили декабрьское заседание Евросовета, которое пройдет 14 и 15 декабря. По словам Ермака, Украина рассчитывает на его положительное решение «о начале переговоров <...> о членстве в ЕС» и делает соответствующие шаги. Так, в ближайшее время Верховная рада примет несколько законопроектов, касающихся интеграции страны в ЕС.

Кроме того, Ермак и Сийярто обговорили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Будапешт неоднократно критиковал антироссийские санкции и выступал против членства Украины в ЕС и НАТО. Так, в начале декабря Орбан отправил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором попросил воздержаться от обсуждения старта переговоров по принятию Украины в Евросоюз. Ранее Сийярто заявлял о невозможности вступления страны в НАТО в краткосрочной перспективе. Кроме того, Виктор Орбан стал одним из немногих лидеров ЕС, который лично встречался с Владимиром Путиным после начала российской военной операции на Украине. Их переговоры прошли 18 октября в Пекине на полях форума «Пояс и путь».