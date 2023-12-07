СК сообщил о двух пулевых ранениях на теле экс-депутата Рады Ильи Кивы

На теле убитого в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили два пулевых огнестрельных ранения, сообщило главное следственное управление СК России по Московской области.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия: изъяли смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы, а также осмотрели автомобиль погибшего и гостиничный номер, в котором он жил последние месяцы, сообщили в ведомстве. «На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — говорится в публикации.

Уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК) передали в первое управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. Назначены экспертизы, продолжаются допросы свидетелей и оперативно-розыскные мероприятия, заключили в СК.

Кива был найден мертвым 6 декабря в поселке Супонево Одинцовского района. По данным следователей, в мужчину стреляли «из неустановленного оружия». Источники украинских СМИ, в том числе Liga.net и Hromadske, назвали произошедшее спецоперацией СБУ.

«Коммерсантъ» сообщил, что уголовное дело могут переквалифицировать на более тяжкие деяния — теракт (ст. 205 УК) или посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК). Максимальное наказание по первой статье подразумевает до 20 лет лишения свободы, по второй — пожизненное заключение.

В Россию экс-депутат приехал в 2022 году, после начала военных действий на Украине. В стране он получил политическое убежище, не раз участвовал в ток-шоу на российском телевидении. На Украине в отношении Кивы заведены дела о госизмене и пропаганде войны, в ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.