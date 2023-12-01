Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку на Сахалине

Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» аварийно сел на Сахалине

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.

Самолет Boeing 737 благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска в 09:34 по местному времени (01:34 мск). Причину аварийной посадки в МЧС не сообщили. Куда летел самолет, также не уточняется.

В московском аэропорту Шереметьево 27 ноября аварийно приземлился транспортный самолет Ил-76, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. Самолет сел в 17:46.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что Ил-76 выполнял рейс из Новосибирска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить из-за отказа навигационной системы.