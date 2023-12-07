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Военная операция на Украине ,  
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Российский посол Антонов заявил о потере США связи с реальностью

Посол России в Вашингтоне Антонов: США окончательно потеряли связь с реальностью
Сюжет
Военная операция на Украине

США, рассуждающие о вероятности вторжения России в одно из государств НАТО, окончательно потеряли связь с реальностью. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В попытке «подлить масла» в огонь украинской войны «по доверенности» здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран», — заявил дипломат, подчеркнув, что такая «провокационная риторика» недопустима для ядерной державы.

По мнению Антонов, в Вашингтоне распространяют такие «страшилки», чтобы оправдать перед налогоплательщиками «баснословные траты на «сдерживание» Российской Федерации». Он напомнил, что 6 декабря Госдеп США объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Украина попросила у США комплексы THAAD, вертолеты и истребители Hornet
Политика
Фото:Lockheed Martin / Getty Images

Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу 6 декабря заявил, что Россия после «взятия Украины» может атаковать страны Североатлантического альянса. Он попросил американских законодателей утвердить дополнительное финансирование Украины до рождественских каникул. Этот вопрос «не может ждать», подчеркнул он. 

В пакет помощи, который упомянул Антонов, среди прочего, вошли боеприпасы для систем ПВО, снаряды для артиллерийских ракетных систем HIMARS, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, противотанковые ракеты и запчасти. Общая стоимость пакета составила $175 млн.

Предыдущий пакет военной помощи на сумму $100 млн США выделили 20 ноября. В него вошли, среди прочего, одна реактивная система залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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