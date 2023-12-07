Главы МИД стран G7 раскрыли объем помощи Палестине

С начала войны Израиля с ХАМАС страны «Большой семерки» (G7) выделили более $600 млн на гуманитарную помощь гражданам Палестины. Об этом говорится в заявлении глав МИД блока, опубликованном на сайте японского внешнеполитического ведомства.

«С 7 октября 2023 года мы объявили о выделении более $600 млн на помощь палестинскому народу, в том числе через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и другие агентства ООН, а также иные гуманитарные организации», — говорится в заявлении.

Министры также снова осудили нападение ХАМАС на Израиль, подчеркнули право последнего на защиту и призвали палестинскую группировку немедленно освободить всех заложников без предварительных условий. Главы МИД G7 положительно оценили решение сторон устроить временное перемирие и призвали делать гуманитарные паузы ради решения ухудшающегося гуманитарного кризиса в Газе и минимизации жертв среди гражданского населения.

«Израильтяне и палестинцы имеют равное право жить в безопасности, достоинстве и мире», — подчеркивается в заявлении. В документе говорится, что министры иностранных дел стран G7 привержены созданию независимого палестинского государства. По их мнению, это «позволит израильтянам и палестинцам жить в справедливом, прочном и безопасном мире».

Режим временного прекращения огня, о котором договорились Израиль и ХАМАС, действовал в секторе Газа с 24 ноября до 1 декабря. В рамках соглашения стороны обменяли около 90 заложников палестинской группировки на более чем 180 палестинцев, освобожденных из израильских тюрем. Израиль также пропустил в сектор Газа сотни грузовиков с гуманитарной помощью.