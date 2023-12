Умер шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир

Умер американский сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление его семьи.

Лир умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Сценаристу был 101 год.

Норман Лир родился 27 июля 1922 года в городе Нью-Хейвен в штате Коннектикут. Учился в колледже Эмерсона в Бостоне, в годы Второй мировой войны служил стрелком-радистом на бомбардировщиках В-17. Он выполнил 52 боевых вылета.

В 1949 году Лир переехал в Лос-Анджелес и начал карьеру в сфере связей с общественностью и рекламы, а затем стал писать сценарии для телешоу. Лир также основал продюсерскую компанию Act III и правозащитную организацию People for the American Way.

За свою карьеру Лир спродюсировал, срежиссировал и написал сценарии к более чем 100 шоу. Одни из наиболее известных его работ — сериалы «Все в семье», «Джефферсоны» и «Однажды за один раз». Лир был шестикратным лауреатом премии «Эмми». В 1968 году его номинировали на «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Развод по-американски». Лира также включили в Зал славы Академии телевидения.