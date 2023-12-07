 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Умер шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир

Умер шестикратный лауреат премии «Эмми» американский сценарист Норман Лир

Умер американский сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление его семьи.

Лир умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Сценаристу был 101 год.

Норман Лир родился 27 июля 1922 года в городе Нью-Хейвен в штате Коннектикут. Учился в колледже Эмерсона в Бостоне, в годы Второй мировой войны служил стрелком-радистом на бомбардировщиках В-17. Он выполнил 52 боевых вылета.

В 1949 году Лир переехал в Лос-Анджелес и начал карьеру в сфере связей с общественностью и рекламы, а затем стал писать сценарии для телешоу. Лир также основал продюсерскую компанию Act III и правозащитную организацию People for the American Way.

Сценарист «Слова пацана» не увидел причин для запрета сериала
Общество
Кадр из сериала &laquo;Слово пацана&raquo;

За свою карьеру Лир спродюсировал, срежиссировал и написал сценарии к более чем 100 шоу. Одни из наиболее известных его работ — сериалы «Все в семье», «Джефферсоны» и «Однажды за один раз». Лир был шестикратным лауреатом премии «Эмми». В 1968 году его номинировали на «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Развод по-американски». Лира также включили в Зал славы Академии телевидения.

Теги
сценарист продюсер некролог телевидение

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Сценаристы Голливуда объявили о завершении почти 150-дневной забастовки
Общество
Число отказавшихся от телевизора выросло почти в три раза за пять лет
Технологии и медиа
Минниханов заявил о негативном влиянии сериалов о бандах подростков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
На Зальцбургском фестивале в 2024 году покажут две оперы по Достоевскому Общество, 02:06
Сенат США заблокировал проект о помощи Украине и Израилю Политика, 01:34
Песков объяснил сопровождение самолета Путина в «неспокойный регион» Политика, 01:27
Умер шестикратный лауреат премии «Эмми» сценарист Норман Лир Общество, 01:22
Замглавы авиационной компании МЧС арестовали за крупную взятку Общество, 01:00
Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после шторма Общество, 00:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Костомаров и Хачанов сыграли в теннис Спорт, 00:50
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Глава Минюста назвал женскую одежду в колониях «депрессивными историями» Общество, 00:45
Пять человек погибли после столкновения грузовиков и маршрутки на Кубани Общество, 00:27
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Власти разработали механизм защиты от причиненного технологиями ИИ вреда Экономика, 00:00
Владелец клубов «Буревестник» оценил влияние санкций на покупку яхт Бизнес, 00:00