Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после шторма

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановлено после шторма, сообщила пресс-служба «Российских железных дорог» в своем телеграм-канале.

Первой по отремонтированному участку проследовала «Ласточка» из Туапсе в курортный район Имеретинский в Сочи. Сейчас все поезда следуют по расписанию.

В ходе восстановительных работ уложили 115 м пути и смонтировали контактную сеть возле станции «Лазаревская». В ликвидации последствий шторма участвовали 165 человек.

Шторм накрыл Крым, Краснодарский край и другие южные регионы 26 ноября. В Анапе и Адлере попадали деревья, в Сочи аэропорт не смог принять несколько рейсов. Только в Сочи из-за урагана пострадали 50 городских пляжей. Для ликвидации последствий урагана задействовали спецтехнику и около 3 тыс. человек. Ущерб пляжной инфраструктуре города оценили в 200 млн руб.

Из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 м/с пропало напряжение в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста, рассказывали в РЖД. Пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс заблокировали упавшие деревья. В районе станции Лазаревское пути подмыло водой.