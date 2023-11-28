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МЧС эвакуировало пострадавшего на судне в Черном море на вертолете

МЧС: пострадавший член экипажа эвакуирован с сухогруза в Черном море вертолетом

МЧС эвакуировало пострадавшего на судне в Черном море на вертолете
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Спасатели эвакуировали на вертолете члена экипажа сухогруза, который из-за шторма застрял в Черном море в двух десятках километров от берега, сообщили РБК в МЧС России.

Мужчину вывезли на вертолете Ка-32 спасатели сочинского управления МЧС. У него диагностировали травматическую ампутацию пальца правой руки, сообщили в ведомстве.

Сухогруз находился в 23 км от побережья неподалеку от поселка Дагомыс. Он не мог зайти в порт из-за погоды. Доставить пострадавшего морем не представлялось возможным, так как высота волн превышала 6 м, пояснили в МЧС.

Как рассказал спасатель Южного регионального поисково-спасательного отряда Максим Дзагания, пальцы мужчине повредила захлопнувшаяся судовая дверь.

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Спасатели, сообщил Дзагания, смогли посадить вертолет на судно, и пострадавшего забрали «пешим порядком». Мужчине оказали первую помощь, эвакуировали в Сочи на базу поисково-спасательного отряда и передали врачам скорой помощи.

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На побережье Краснодарского края 26 ноября обрушился шторм: повалило деревья в Анапе и Адлере, в Сочи волнами затопило прибрежную территорию, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. Днем краевое управление МЧС вновь объявило штормовое предупреждение. По информации ведомства, 29 ноября шторм продолжится, ожидается ветер с порывами до 28 м/c. Высота волн в отдельных местах составит 4 м.

Теги
МЧС эвакуация Ка-32 Черное море
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