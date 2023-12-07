Пять человек погибли после столкновения грузовиков и микроавтобуса на Кубани

Пять человек погибли после столкновения грузовиков и маршрутки на Кубани

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе в Краснодарском крае, погибли пять человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 52 км трассы «Краснодар — Верхнебаканский». По предварительным данным полиции, водитель «Камаза» врезался в идущую впереди маршрутку. После этого микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с большегрузом.

В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира маршрутки. Водителей грузовиков госпитализировали.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть более двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

5 декабря в Краснодарском крае маршрутка столкнулась с бензовозом на трассе «Славянск-на-Кубани — Темрюк». В результате погибли три человека — водители обоих автомобилей и пассажир микроавтобуса. Еще 14 человек пострадали.

Региональное управление Следственного комитета уточнило, что погибли 62-летний водитель автобуса, его 68-летняя пассажирка, а также 35-летний водитель бензовоза. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть более двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК).

В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава рассказали РБК, что среди пострадавших был один ребенок. Пятеро из 14 раненых попали в реанимацию.