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Общество ,  
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В Приморье возбудили дело на спецназовцев, напавших на стриптиз-клуб

Приморье: СК возбудил дело на сотрудников ФСИН, напавших на стриптиз-клуб
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Приморье СК возбудил уголовное дело против пятерых сотрудников спецназа ГУФСИН, подозреваемых в нападении на стриптиз-клуб во Владивостоке, сообщили в управлении Следственного комитета по Приморскому краю.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2023 года сотрудники ФСИН вместе с «неустановленными лицами» напали на развлекательное заведение. Подозреваемые были одеты в камуфляж и вооружены. Они похитили деньги, «а также иные предметы» под предлогом проведения оперативных мероприятий. 5 декабря они были задержаны УФСБ Приморского края при содействии УСБ ГУФСИН.

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Представитель следственного управления СК по Приморскому краю сказал «РИА Новости», что четыре фигуранта арестованы судом на два месяца. Он также добавил, что пятого участника преступления задержали в Сочи.

В начале сентября руководство ФСИН по Приморскому краю организовало проверку в отношении сотрудника одной из колоний, запрягшего в телегу заключенного. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина тянет за собой по затопленной дороге телегу, на которой сидит человек в форме ФСИН.

Теги
Приморье разбойные нападения спецназовцы ФСИН

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