В Приморье возбудили дело на спецназовцев, напавших на стриптиз-клуб

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В Приморье СК возбудил уголовное дело против пятерых сотрудников спецназа ГУФСИН, подозреваемых в нападении на стриптиз-клуб во Владивостоке, сообщили в управлении Следственного комитета по Приморскому краю.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2023 года сотрудники ФСИН вместе с «неустановленными лицами» напали на развлекательное заведение. Подозреваемые были одеты в камуфляж и вооружены. Они похитили деньги, «а также иные предметы» под предлогом проведения оперативных мероприятий. 5 декабря они были задержаны УФСБ Приморского края при содействии УСБ ГУФСИН.

Представитель следственного управления СК по Приморскому краю сказал «РИА Новости», что четыре фигуранта арестованы судом на два месяца. Он также добавил, что пятого участника преступления задержали в Сочи.

В начале сентября руководство ФСИН по Приморскому краю организовало проверку в отношении сотрудника одной из колоний, запрягшего в телегу заключенного. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором мужчина тянет за собой по затопленной дороге телегу, на которой сидит человек в форме ФСИН.