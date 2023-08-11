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ФСИН проверит сотрудника в Приморье, который запряг в телегу заключенного

ФСИН проверит сотрудника колонии Уссурийска, который запряг в телегу заключенного
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Руководство ФСИН по Приморскому краю организовало проверку в отношении сотрудника одной из колоний, который нарушил кодекс этики и служебного поведения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В отношении сотрудника, грубо нарушившего кодекс этики и служебного поведения, проводится служебная проверка по привлечению к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили во ФСИН. В ходе проверки также дадут оценку действиям руководства колонии.

В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина везет по затопленной дороге телегу, где сидит мужчина в форме ФСИН. Утверждается, что ролик снят на территории исправительной колонии в приморском Уссурийске.

Приморский край накрыли сильные затяжные дожди и тайфун «Ханун», сообщило правительство региона. В крае размыло дороги, в реках поднялся уровень воды, подтоплены десятки домов. Без транспортного сообщения остались 24 населенных пункта.

Власти ввели режим ЧС в Октябрьском, Яковлевском, Уссурийском, Хорольском и Черниговском округах, Надеждинском и Спасском районах. В крае открыли более 60 пунктов временного размещения, туда эвакуировали свыше 140 жителей Уссурийска, Михайловского и Октябрьского районов.

Администрация Уссурийского городского округа попросила жителей, у которых есть лодки и высокопроходимая техника, помочь сотрудникам МЧС, эвакуирующим граждан с затопленных территорий.

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Теги
ФСИН Уссурийск Приморский край проверка колония тайфун дожди
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