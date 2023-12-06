Греф заявил о важности готовить «бойца»-преемника при уходе из «Сбера»
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не планирует покидать свой пост, но считает важным готовить преемника, когда он примет решение об уходе. Об этом он сказал на пресс-конференции в ходе Дня инвестора «Сбера», передает корреспондент РБК.
Он рассказал, что пока не собирается оставлять «Сбер». Также он добавил, что «выращивание сильной команды — это главная ответственность любого CEO». Он должен создать условия, при которых «его уход не будет связан с какими-то серьезными потрясениями», добавил Греф, сказав, что это «один из важных личных KPI» для него.
По его словам, наблюдательный совет банка часто напоминает ему об этих целях. «Важно, чтобы как в той песне — отряд не заметил потери бойца, если даже этот боец первый вдруг решит покинуть компанию», — отметил глава «Сбера».
Герман Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года. В ноябре наблюдательный совет переизбрал его главой банка на новый четырехлетний срок. До этого он работал в мэрии Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным, был министром экономического развития и торговли России (с 2000 по 2007 год).