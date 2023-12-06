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Бизнес ,  
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Греф заявил о важности готовить «бойца»-преемника при уходе из «Сбера»

Греф заявил об отсутствии планов покидать «Сбер» и важности подготовки преемника
Герман Греф на &laquo;Дне инвестора&raquo; в Сбер-Сити на Кутузовском проспекте в Москве
Герман Греф на «Дне инвестора» в Сбер-Сити на Кутузовском проспекте в Москве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не планирует покидать свой пост, но считает важным готовить преемника, когда он примет решение об уходе. Об этом он сказал на пресс-конференции в ходе Дня инвестора «Сбера», передает корреспондент РБК.

Он рассказал, что пока не собирается оставлять «Сбер». Также он добавил, что «выращивание сильной команды — это главная ответственность любого CEO». Он должен создать условия, при которых «его уход не будет связан с какими-то серьезными потрясениями», добавил Греф, сказав, что это «один из важных личных KPI» для него.

По его словам, наблюдательный совет банка часто напоминает ему об этих целях. «Важно, чтобы как в той песне — отряд не заметил потери бойца, если даже этот боец первый вдруг решит покинуть компанию», — отметил глава «Сбера».

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Технологии и медиа
Герман Греф и Владимир Путин (слева направо)

Герман Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года. В ноябре наблюдательный совет переизбрал его главой банка на новый четырехлетний срок. До этого он работал в мэрии Санкт-Петербурга вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным, был министром экономического развития и торговли России (с 2000 по 2007 год).

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Персоны
Герман Греф Сбербанк преемник
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года

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