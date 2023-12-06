На Илью Варламова составили второй протокол за отсутствие статуса иноагента

На Варламова составили второй протокол за неуказание статуса иноагента

Илья Варламов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

На блогера Илью Варламова (признан в России иноагентом) составили второй протокол за отсутствие плашки о статусе иноагента в публикациях в соцсетях, сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

«Пока материалы дела по Варламову в суд не поступили. Как только материал поступит в суд, все будет отражено на сайте, с назначением даты заседания», — прокомментировали РБК в объединенной пресс-службе московских судов.

По информации канала «Осторожно, новости», протокол был составлен из-за того, что Варламов не сообщил о статусе иноагента в трех постах в Telegram. Дата заседания по делу еще не назначена.

В августе Мещанский суд Москвы уже признавал Варламова виновным в аналогичном правонарушении. Тогда блогера оштрафовали на 30 тыс. руб.

В реестр иностранных агентов Варламов попал в марте. По мнению Минюста, он получал зарубежное финансирование, а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». В мае блогер пытался оспорить статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы, однако иск был отклонен.