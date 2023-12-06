В Петербурге загорелась консерватория, где ремонт идет уже больше 10 лет

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В Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки произошел пожар в Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Как напомнило издание, заведение находится на реставрации. Работы начались еще в 2012 году, их собирались завершить в 2024 году. В ГУ МЧС по городу добавили, что возгорание началось на первом этаже, из здания эвакуировали людей. Площадь горения — 100 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

О реставрации в консерватории дважды говорил президент Владимир Путин: в сентябре 2020 года и в августе 2023 года.

«Не хочется нарушать благостного течения моего выступления, но хочу обратить внимание представителей города Санкт-Петербурга на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории. Замечательная идея и своевременная, но скоро она превратится просто в беду», — сказал глава государства на встрече с сенаторами в 2020 году. Он отметил, что обращал внимание властей на проблему, и напомнил, что процессом реставрации следует заняться «и довести до конца».

В 2023 году Путин высказался по поводу сроков окончания реставрационных работ словами «строители не любят музыку». «Ну это просто уже... Не буду дальше говорить. Строители не любят музыку. Такого не может быть! Интеллигентные люди», — сказал президент.