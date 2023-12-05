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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о трех сбитых дронах в Белгородской области

Губернатор Гладков: над Белгородской областью сбили три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Система ПВО сбила три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито три БПЛА самолетного типа», — написал он в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения получил легковой автомобиль в поселке Репной.

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Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Так, 28 ноября под обстрел попали два села в Грайворонском городском округе региона. В первый раз — село Пороз, тогда никто не пострадал, незначительные повреждения получил частный дом. Позднее дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка.

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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