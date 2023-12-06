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Политика ,  
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Путин прилетел в Абу-Даби

Президент Путин прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби

Путин прилетел в Абу-Даби
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Президент Владимир Путин прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где проведет переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

В состав российской делегации вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Политика
Владимир Путин

Путин посетил ОАЭ впервые с 2019 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что визит состоится «фактически за одни сутки».

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в Абу-Даби переговоры сначала пройдут в расширенном составе, а затем Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян продолжат встречу в формате тет-а-тет. Тот же сценарий предполагается в Саудовской Аравии.

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ОАЭ Владимир Путин Дубай переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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