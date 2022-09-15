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Суд закрыл ресторан Моргенштерна на 90 дней за нарушение санитарных норм

Тверской районный суд Москвы признал ООО «Кайф», соучредителем которого является рэпер Алишер Моргенштерн (внесен в список физлиц-иноагентов) виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм и поручил закрыть ресторан «Кайф и точка» на 90 дней, говорится в базе суда.

ООО «Кайф» управляет этим рестораном. Дело против организации зарегистрировали 30 августа. Согласно данным из базы суда, ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, в том числе при угрозе распространения опасного для общества заболевания (ч. 2 ст. 6.3 КоАП) и нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6. 6 КоАП).

Прокуратура нашла нарушения в ресторане Моргенштерна в Москве
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Дело против организации завели после проверки, которую просила провести дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, директор Лиги безопасного интернета. Она сообщила, что обращение в прокуратуру составили из-за «многочисленных писем от граждан и сообщений в социальных сетях о нарушениях, <...> а также возможном сбыте наркотических препаратов» в заведении. Также проверку провели в бургерной рэпера. В результате ведомство пришло к выводу, что ресторан допустил «грубые нарушения требований пожарной безопасности которые представляли угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения». Источник «РИА Новости» уточнял, что в ресторане отсутствует второй эвакуационный выход и заклеены датчики пожарной сигнализации.

Ресторан «Кайф и точка» (новое название ресторана Kaif Provenance) был открыт в октябре 2020 года в офисном здании на Большой Дмитровке, в доме № 13. В марте им уже интересовался московский департамент торговли и услуг, который установил, что в заведении продавали алкоголь без лицензии. Тогда из ресторана изъяли почти 1 тыс. бутылок. ООО «Кайф», управляющее рестораном, оштрафовали на 1,5 млн руб. В декабре 2020 года ресторану также грозили штрафом за нарушение антиковидных мер.

Летом 2022 года заведение провело ребрендинг и открылось под новым названием.

Теги
Моргенштерн ресторан санитарные нормы
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