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Военная операция на Украине ,  
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В России вынесли первый приговор за неотражение атаки ВСУ

«Ъ»: двух офицеров осудили на четыре года за неотражение атаки ВСУ на Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Уголовное дело по ч. 2 ст. 340 УК рассматривалось в России впервые. Оно связано с атакой на Белгородскую область весной 2022-го. Обвиняемые получили по четыре года тюрьмы вместо предусмотренных десяти и сохранили офицерские звания
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова за нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России (ч. 2 ст. 340 УК), передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Поводом для расследования и возбуждения дела стали действия осужденных на службе в апреле 2022 года. Тогда в районе села Старая Нелидовка Белгородской области (находится в 20 км от Белгорода) загорелся склад боеприпасов. Губернатор Вячеслав Гладков писал, что в ночь на 27 апреля в регионе звучали взрывы.

В пригороде Днепра прозвучали взрывы
Политика
Фото:Mykola Miakshykov / NurPhoto / Reuters

Уголовное дело в отношении осужденных возбудили весной 2022 года, по данной статье оно рассматривалось в России впервые, сообщали источники «Коммерсанта». Материалы передали суду в июле 2023-го, 30 ноября был вынесен приговор, следует из базы данных суда. По версии следствия, офицеры не предотвратили нападение Вооруженных сил Украины на российскую территорию. В результате атаки, полагает обвинение, погибли семеро военнослужащих, еще 43 получили ранения. Также было уничтожено 15 единиц техники, еще 30 единиц получили повреждения.

Ч. 2 ст. 340 УК предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы, однако обвиняемые получили меньшие сроки. Как отмечает «Коммерсантъ», офицеры уже отбыли в заключении более полутора лет, пока находились под следствием и ожидали суда. Вскоре оба осужденных смогут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО).

По словам источника издания, Бондарев и Дмитраков также смогли избежать дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. Таким образом, отбыв наказание или выйдя по УДО, они смогут вернуться на службу в Вооруженные силы, уточнил собеседник газеты.

Бондарев и Дмитраков не признали вину в совершении преступления и намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции, сообщил «Ъ» адвокат одного из осужденных.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
вооруженное нападение ВСУ Украина уголовное дело
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