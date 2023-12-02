 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В пригороде Днепра прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
В городе в течение получаса звучала воздушная тревога, в это время были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и УНИАН. Минобороны России исключало удары по невоенной инфраструктуре на Украине

В пригороде украинского Днепра были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и УНИАН. Других подробностей издания не приводят. Власти города и региона не комментировали взрывы.

Примерно в 3:30 мск (2:30 по местному времени) в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Также она начала звучать в Кировоградской, Николаевской областях и на подконтрольной Украине территориях Херсонской и Запорожской областей. На 4:00 в зоне тревоги не остался ни один из регионов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Кропивницком прозвучали взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

За последние дни, как следует из сводок Минобороны России, на Украине были поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в ДНР, сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций (без указания местоположения) и другие объекты.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Днепр взрывы Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
На юге Украины из-за взрывов пострадала ТЭЦ
Политика
Минобороны сообщило о поражении «Калибрами» военных объектов ВСУ
Политика
В Одессе прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В Запорожье военкомы начнут обходить дома призывников Политика, 04:10
В пригороде Днепра прозвучали взрывы Политика, 04:01
В ЕС допустили увеличение закупки ядерного топлива у России в этом году Экономика, 03:42
Два человека погибли в ДТП с пожаром на Киевском шоссе в Москве Общество, 03:26
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Индия в ноябре нарастила поставки нефти из России на 10% Экономика, 03:13
Ученые рассказали об эвакуации станции СССР с отколовшегося айсберга А23а Общество, 03:00
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск Политика, 02:55
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Белый дом выступил против изменения территории сектора Газа Политика, 02:44
Лавров попросил не искажать его слова об итогах заседания ОБСЕ Политика, 02:29
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
В США призвали Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор Политика, 02:09
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55