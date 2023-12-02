В пригороде Днепра прозвучали взрывы

В городе в течение получаса звучала воздушная тревога, в это время были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и УНИАН. Минобороны России исключало удары по невоенной инфраструктуре на Украине

В пригороде украинского Днепра были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и УНИАН. Других подробностей издания не приводят. Власти города и региона не комментировали взрывы.

Примерно в 3:30 мск (2:30 по местному времени) в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Также она начала звучать в Кировоградской, Николаевской областях и на подконтрольной Украине территориях Херсонской и Запорожской областей. На 4:00 в зоне тревоги не остался ни один из регионов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.





За последние дни, как следует из сводок Минобороны России, на Украине были поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области, тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в ДНР, сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций (без указания местоположения) и другие объекты.