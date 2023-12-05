В Турции мужчина получил больше 4 лет тюрьмы за «угрозу» Эрдогану лайками

В Турции мужчина получил больше 4 лет тюрьмы за «угрозу» Эрдогану лайками

Фото: dpa / Global Look Press

Суд приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы мужчину, обвиняемого в угрозах президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Hürriyet.

Ранее апелляционный суд приговорил мужчину к пяти годам, одному месяцу и 20 дням лишения свободы, однако решение было отменено вышестоящим судом.

Под «оскорблениями» и «угрозами», согласно содержанию иска, обвинение понимало лайки в соцсетях, которые подсудимый ставил под «некоторыми постами о президенте Эрдогане».

Отец подсудимого, по совместительству его опекун, заявил в зале суда, что его сын страдает умственной отсталостью, и попросил оправдать мужчину. Однако суд признал обвиняемого психически здоровым.

В конце октября суд в Узбекистане приговорил к двум с половиной годам лишения свободы 19-летнего жителя Самаркандской области за оставленный им в соцсети оскорбительный комментарий в адрес президента страны Шавката Мирзиёева. В материалах суда говорилось, что подсудимый опубликовал комментарий к видео о семье президента в Instagram (социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена). Судебная экспертиза сочла слова обвиняемого «оскорблением и дискредитацией» Мирзиёева.