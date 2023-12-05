Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка
В приложении и на сайте Альфа-банка произошел сбой, сообщили пользователи под постом компании на странице во «ВКонтакте».
Представители банка ответили, что работы стараются завершить «в кратчайшие сроки». Они уточнили, что часть клиентов не может авторизоваться в интернет-банке из-за технических работ.
Сервис DownRadar на пике зафиксировал свыше 1 тыс. жалоб на перебои в работе банка. Корреспондент РБК убедился, что приложение банка не открывается.
В пресс-службе банка РБК сообщили: «Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает».
Заранее о технических работах банк не предупреждал.
В 22:38 мск в банке сообщили РБК, что «все работает».
В конце ноября пользователи онлайн-приложения Альфа-банка пожаловались на невозможность сделать перевод по системе быстрых платежей. Тогда в техподдержке приложения РБК объяснили сбой техническими работами, подчеркнув, что Альфа-Онлайн и приложение работают как обычно. «В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — добавили в пресс-службе.