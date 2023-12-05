Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка

Пользователи онлайн-приложения Альфа-банка пожаловались на сбои в работе, со входом на сайт также возникли трудности. В пресс-службе исключили сбой, связав проблемы с техническими работами. Это второй сбой у «Альфа» за неделю

Фото: Дарья Широкова / РБК

В приложении и на сайте Альфа-банка произошел сбой, сообщили пользователи под постом компании на странице во «ВКонтакте».

Представители банка ответили, что работы стараются завершить «в кратчайшие сроки». Они уточнили, что часть клиентов не может авторизоваться в интернет-банке из-за технических работ.

Сервис DownRadar на пике зафиксировал свыше 1 тыс. жалоб на перебои в работе банка. Корреспондент РБК убедился, что приложение банка не открывается.

В пресс-службе банка РБК сообщили: «Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает».

Заранее о технических работах банк не предупреждал.

В 22:38 мск в банке сообщили РБК, что «все работает».

В конце ноября пользователи онлайн-приложения Альфа-банка пожаловались на невозможность сделать перевод по системе быстрых платежей. Тогда в техподдержке приложения РБК объяснили сбой техническими работами, подчеркнув, что Альфа-Онлайн и приложение работают как обычно. «В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — добавили в пресс-службе.