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Финансы ,  
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Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка

В работе Альфа-банка произошел сбой
Пользователи онлайн-приложения Альфа-банка пожаловались на сбои в работе, со входом на сайт также возникли трудности. В пресс-службе исключили сбой, связав проблемы с техническими работами. Это второй сбой у «Альфа» за неделю
Альфа-банк RU000A0JXRV7 Купить
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В приложении и на сайте Альфа-банка произошел сбой, сообщили пользователи под постом компании на странице во «ВКонтакте».

Представители банка ответили, что работы стараются завершить «в кратчайшие сроки». Они уточнили, что часть клиентов не может авторизоваться в интернет-банке из-за технических работ.

Сервис DownRadar на пике зафиксировал свыше 1 тыс. жалоб на перебои в работе банка. Корреспондент РБК убедился, что приложение банка не открывается.

В пресс-службе банка РБК сообщили: «Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн. Скоро все снова заработает».

Заранее о технических работах банк не предупреждал.

В 22:38 мск в банке сообщили РБК, что «все работает».

Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка
Финансы
Фото:Дарья Широкова / РБК

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В конце ноября пользователи онлайн-приложения Альфа-банка пожаловались на невозможность сделать перевод по системе быстрых платежей. Тогда в техподдержке приложения РБК объяснили сбой техническими работами, подчеркнув, что Альфа-Онлайн и приложение работают как обычно. «В банке регулярно проводятся технические работы — это часть ежедневной деятельности банка», — добавили в пресс-службе.

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Альфа-Банк сбой

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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