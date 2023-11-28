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Политика ,  
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ВСУ атаковали второе за день село в Белгородской области

ВСУ атаковали второе за день село Грайворонского округа Белгородской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам Гладкова, никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место происшествия. Других подробностей губернатор не привел.

При атаке дрона на белгородское село пострадал мужчина
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Фото:Яндекс.Карты

Днем в Грайворонском округе попало под обстрел село Пороз. Никто из местных жителей не пострадал. В одном частном доме осколками повреждены крыша и забор, выбиты окна. Гладков назвал повреждения незначительными. 

Ранее Грайворонский округ подвергался атаке 25 ноября. Тогда в Порозе дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было, о разрушениях не сообщалось.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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