После массовой драки рабочих на севере Петербурга завели уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после массовой драки в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

Дело возбудили по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК), максимальное наказание по ней составляет семь лет лишения свободы. По версии следствия, драку в общественном месте начали трудовые мигранты из-за «незначительного повода». Участники нанесли «прохожим множественные удары», после чего один пострадавший обратился за медицинской помощью.

Ранее в региональном главке МВД рассказали РБК, что драка произошла вечером 4 декабря у дома № 2 по Бобыльской улице. Когда прибыли полицейские, на месте происшествия никого не было.

По информации телеграм-канала Baza, в потасовке у комплекса Лахта-центра приняли участие по меньшей мере десять человек, часть из которых были в рабочей одежде. Драка прекратилась после того, как один из участников упал и остался лежать без движения — мужчину нокаутировали, ему понадобилась медицинская помощь.

Это вторая драка у Лахта-центра за полгода. В начале июня на Приморском шоссе произошла массовая драка рабочих. Несколько десятков мужчин начали потасовку у заправки, некоторые били противников касками.

По данным «Известий», причиной конфликта стала бесплатная еда. Собеседники рассказали изданию, что полиция проводит проверки в этом районе из-за незаконной продажи еды. Когда деятельность торговцев приостанавливают, рабочие якобы пытаются забрать эту еду бесплатно.