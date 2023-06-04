Массовая драка рабочих произошла у Лахта-центра в Петербурге

Video

В Петербурге у Лахта-центра на Приморском шоссе произошла массовая драка рабочих, сообщают «Фонтанка» и телеканал 78.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что возле автозаправки дерутся несколько десятков мужчин в гражданской и спецодежде. Некоторые из них бьют других касками.

Mash отмечает, что участников драки разогнали в течение получаса.

«Известия» со ссылкой на работников стройки пишут, что драка произошла из-за бесплатной еды. Собеседники рассказали изданию, что полиция проводит проверки в этом районе из-за незаконной продажи еды. Когда деятельность торговцев приостанавливают, рабочие пытаются забрать эту еду бесплатно, пишет издание.

Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщил РЕН ТВ пресс-секретарь управления МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степанченко.

В середине марта потасовка возникла между рабочими на стройплощадке на северо-западе Москвы. В пресс-службе ГУ МВД РБК говорили, что на улице Нижние Мневники между рабочими произошел бытовой конфликт, в результате пострадали два человека. Телеграм-канал Baza писал, что на стройке жилого комплекса «Остров» произошла массовая драка с участием более чем 50 граждан Таджикистана и Узбекистана из-за времени посещения столовой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК, виновным грозит лишение свободы на срок до восьми лет).