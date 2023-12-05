Россия проведет военные учения с Алжиром на западе Средиземного моря

Россия проведет учения с Алжиром в Средиземном море

Фото: Минобороны России

Россия и Алжир проведут совместные учения в западной части Средиземного моря, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, передают «РИА Новости». Для участия в учениях в порт Алжира уже прибыл российских фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

Целью учений «Совместные военно-морские маневры-2023» станут отработка совместных действий моряков двух стран, укрепление сотрудничества и взаимодействия между флотами.

«В ходе береговой составляющей учения будут проведены тренировки по организации связи, брифинги, состоится обмен практическим опытом по эпизодам совместных действий. В море экипажи кораблей проведут тренировки по обеспечению безопасности судоходства и поисково-спасательную операцию», — сообщили в отделе.

Руководить учениями будет специально созданный объединенный оперативный центр, в который вошли офицеры Военно-морского флота России и Военно-морских сил Алжира.

В июне 2023 года Россия и Алжир договорились повысить уровень отношений до углубленного стратегического партнерства: развивать торговые отношения, транспортное сообщение и сотрудничать в областях промышленности.

Подписанная декларация затрагивает 16 сфер, среди которых политика, торговля и экономика, таможня, финансы и банковский бизнес, энергетика, недропользование. Кроме того, в странах заявили о готовности углубить контакты в оборонной сфере, в частности проводить совместные военные учения. Отдельным пунктом в декларации указано сотрудничество в области борьбы с терроризмом.