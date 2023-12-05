 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Россия проведет учения с Алжиром в Средиземном море

Россия проведет военные учения с Алжиром на западе Средиземного моря
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Россия и Алжир проведут совместные учения в западной части Средиземного моря, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, передают «РИА Новости». Для участия в учениях в порт Алжира уже прибыл российских фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр».

Целью учений «Совместные военно-морские маневры-2023» станут отработка совместных действий моряков двух стран, укрепление сотрудничества и взаимодействия между флотами.

«В ходе береговой составляющей учения будут проведены тренировки по организации связи, брифинги, состоится обмен практическим опытом по эпизодам совместных действий. В море экипажи кораблей проведут тренировки по обеспечению безопасности судоходства и поисково-спасательную операцию», — сообщили в отделе.

Руководить учениями будет специально созданный объединенный оперативный центр, в который вошли офицеры Военно-морского флота России и Военно-морских сил Алжира.

Россия и Алжир договорились не дружить против друг друга
Политика
Абдельмаджид Теббун

В июне 2023 года Россия и Алжир договорились повысить уровень отношений до углубленного стратегического партнерства: развивать торговые отношения, транспортное сообщение и сотрудничать в областях промышленности.

Подписанная декларация затрагивает 16 сфер, среди которых политика, торговля и экономика, таможня, финансы и банковский бизнес, энергетика, недропользование. Кроме того, в странах заявили о готовности углубить контакты в оборонной сфере, в частности проводить совместные военные учения. Отдельным пунктом в декларации указано сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней
Теги
Алжир «Адмирал Григорович» Россия ВМФ военные учения

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Россия и Алжир договорились не дружить против друг друга
Политика
Россия и Алжир договорились об углубленном стратегическом партнерстве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 17:18
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:18
На Кубани три человека погибли в ДТП с маршруткой и бензовозом Общество, 18:16
Военная операция на Украине. Карта на 5 декабря Политика, 18:16
Как российская торговая сеть формирует полезные привычки россиян Тренды, 18:14
Какие самые необычные желания клиентов готовы исполнить банки Отрасли, 18:13
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 18:13
В погранслужбе Украины назвали среднее число уклонистов на границе Политика, 18:11
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Крупнейший в США майнер добыл более 1 тыс. биткоинов за ноябрь Крипто, 18:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:09
WP узнала о фразе про перерезанные глотки в напутствии ВСУ от Милли Политика, 18:09
ЦБ поддержал повышение первоначального взноса по льготной ипотеке Финансы, 18:04
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 18:00
НРД: два брокера получили лицензии на разблокировку активов клиентов Инвестиции, 18:00
На форуме «Мы вместе» дан старт благотворительной акции «Елка желаний» Пресс-релиз, 18:00