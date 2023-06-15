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Политика ,  
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Россия и Алжир договорились об углубленном стратегическом партнерстве

Путин и президент Алжира Теббун подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Владимир&nbsp;Путин&nbsp;и Абдельмаджид&nbsp;Теббун
Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун (Фото: Михаил Метцель / kremlin.ru)

Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун после встречи в Москве подписали пакет документов, включая декларацию об углубленном стратегическом партнерстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В политической сфере декларация предполагает, в частности, активизацию сотрудничества между парламентами двух стран, регулярный обмен визитами на высоком уровне и неучастие каждой из сторон в «любых договорах или соглашениях, посягающих на независимость, суверенитет, территориальную целостность другой стороны».

В торгово-экономической сфере стороны договорились развивать торговые отношения и транспортные маршруты между Россией и Алжиром. Страны намерены сотрудничать в области авиационной, автомобильной, фармацевтической промышленности, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения.

Алжир и Москва договорились сотрудничать в энергетической сфере в рамках ОПЕК+ и в рамках Форума стран — экспортеров газа, а также в области ядерной энергетики.

Кроме того, планируется углубить контакты в оборонной сфере, в частности проводить совместные военные учения. Отдельным пунктом в декларации указано сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

Кроме декларации стороны подписали:

  • конвенцию о выдаче;
  • соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций;
  • соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;
  • соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • программу сотрудничества между Министерствами культуры двух стран на 2023–2025 годы;
  • меморандум о взаимопонимании между Минприроды России и Министерством гидравлики Алжира о сотрудничестве в области водных ресурсов;
  • протокол о сотрудничестве между Минюстами;
  • меморандум о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Алжирским советом экономического возрождения.
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Последний раз Путин встречался с Теббуном в январе 2020 года на международной конференции по Ливии в Берлине. С тех пор лидеры неоднократно созванивались — последний разговор состоялся 31 января. Тогда среди прочего президенты обсудили ситуацию на Украине и новое обострение израильско-палестинского конфликта. Главы государств подтвердили настрой на продолжение двусторонней координации в формате OПEK+ и в рамках форума стран — экспортеров газа для обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей.

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Владимир Путин

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