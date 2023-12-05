Москалькова сообщила, что легла на плановую госпитализацию

Москалькова после публикаций о здоровье сообщила, что легла в больницу планово

Татьяна Москалькова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации.

«Получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Благодарна всем за волнение и ваше внимание. В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации», — написала она в телеграм-канале.

Ранее омбудсмен рассказала «Московскому комсомольцу», что ей предстоит небольшая операция, поэтому она находится в больнице. Москалькова уточнила, что лежит под капельницами и надеется вскоре «вернуться в строй».

Летом 2021 года ее госпитализировали с COVID-19.

Москальковой 68 лет. Она занимает пост уполномоченного по правам человека с апреля 2016 года. В 2021-м году Госдума переназначила ее на должность. С 2007 по 2016 год Москалькова была депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», входила в президиум Центрального совета партии.