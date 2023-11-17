МВД задержало 139 человек после массовой драки на стройке в Свиблово
Сотрудники полиции задержали участников массового конфликта на строительном объекте в Свиблово в Москве, сообщает столичное ГУ МВД.
Сообщения о конфликте на строительном объекте появилось 16 ноября, на место выезжали полицейские. Предварительно установлено, что бытовой конфликт возник между рабочими, который затем перерос в потасовку.
Двое участников драки обратились за медицинской помощью. Полицейские задержали 139 человек, их доставили в территориальные отделы для проверки.
Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.
76 человек привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство».
В феврале на юге Москвы, в районе дома 9 на Каширском шоссе, произошла массовая драка. Как передал Mash, десять человек избили мужчину, который вступился за 15-летнюю девушку.
Полиция задержала участников драки, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).
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