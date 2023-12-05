Автоперевозчики Словакии приостановили блокаду КПП на границе с Украиной

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В Словакии прекратили блокаду единственного автомобильного КПП «Вышне-Немецке» на границе с Украиной, сообщает газета Pravda со ссылкой на Союз автоперевозчиков Словакии (UNAS).

«Сегодня мы приостановили забастовку и продолжаем находиться в состоянии боевой готовности», — заявили в UNAS. В союзе добавили, что хотят как можно скорее встретиться с министром транспорта Словакии Йозефом Ражем, чтобы обсудить итоги заседания Совета Евросоюза, на котором было отвергнуто требование перевозчиков отменить льготы для украинских дальнобойщиков.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач также сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что словацкие перевозчики приостановили блокаду КПП. По его словам, пропуск грузовиков осуществляется в обычном режиме. «Продолжаем работать со словацкими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшие протесты», — заявил Деркач.

Союз автоперевозчиков Словакии присоединился к протестам польских коллег, 1 декабря объявив о блокаде КПП «Вышне-Немецке». Активисты пропускали с территории Словакии на Украину не более четырех фур с коммерческими грузами в час. По данным пограничной службы Украины на утро 5 декабря, в очереди на территории Словакии в сторону Украины скопилось свыше 600 грузовиков.

Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной 6 ноября. Протестующие предупредили, что блокада пунктов пропуска может продлиться до января 2024 года.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте Киев и Брюссель продлили действие меры до 30 июня 2024 года. Изменение правил привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, и их европейские коллеги на этом фоне испытывают проблемы.