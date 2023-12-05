Песков: Россия пока не рассматривала вопрос о формате участия в саммите G20

Песков заявил, что Россия не рассматривала вопрос об участии в G20

Фото: Filippo Attili / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российская сторона пока не приняла решения по поводу своего участия в саммите G20 («Большой двадцатки») в 2024 году в Бразилии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока до этого еще дело не дошло, но в любом случае, так или иначе, Россия продолжает принимать участие в этом форуме», — сказал Песков.

Саммит G20 будет проходить осенью 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». МИД заявил, что решения этого суда не имеют значения для России, поскольку страна не является участником Римского статута (основополагающего документа МУС) и не несет по нему обязательств. Бразилия является одной из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Президент Бразилии Лула да Силва дважды пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит G20.

«Если Путин решит присоединиться [к мероприятию], решение [о возможности ареста] будет принимать суд, а не мое правительство», — сказал бразильский лидер 11 сентября. Он отметил, что хочет знать, почему Бразилия подписала соглашение с МУС, а США — нет. Да Силва пообещал, что Путина «ни за что не арестуют», если он будет президентом Бразилии.

Бразильский президент повторно пригласил российского коллегу 5 декабря. «Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть судебный процесс, он должен оценить последствия», — подчеркнул да Силва.