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Военная операция на Украине ,  
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В техникуме объяснили стрельбу по мишеням с Байденом и Зеленским

Детям на фестивале предложили стрелять по мишеням с Байденом и Зеленским
Сюжет
Военная операция на Украине

В техникуме объяснили стрельбу по мишеням с Байденом и Зеленским
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Техникум не был организатором фестиваля для детей, где им предложили пострелять в мишени с портретами президента Украины Владимира Зеленского, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена. Об этом РБК рассказал директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев.

О том, что на военно-патриотическом фестивале «Мирный воин РФ» детям предложили пострелять в мишени, сделанные из фотографий Владимира Зеленского, Йенса Столтенберга и Джо Байдена, сообщил телеканал RTVI со ссылкой на одну из участниц фестиваля.

Организатором мероприятия было томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, рассказал РБК Казанцев.

«По просьбе уважаемой организации, которая долгие годы существует в регионе, было оказано содействие в предоставлении площадок Томского коммунально-строительного техникума для проведения фестиваля», — добавил директор.

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Теги
патриотизм Владимир Зеленский Йенс Столтенберг Джо Байден Дети Томск новости
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