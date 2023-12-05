Детям на фестивале предложили стрелять по мишеням с Байденом и Зеленским

В техникуме объяснили стрельбу по мишеням с Байденом и Зеленским

Video

Техникум не был организатором фестиваля для детей, где им предложили пострелять в мишени с портретами президента Украины Владимира Зеленского, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена. Об этом РБК рассказал директор Томского коммунально-строительного техникума Антон Казанцев.

О том, что на военно-патриотическом фестивале «Мирный воин РФ» детям предложили пострелять в мишени, сделанные из фотографий Владимира Зеленского, Йенса Столтенберга и Джо Байдена, сообщил телеканал RTVI со ссылкой на одну из участниц фестиваля.

Организатором мероприятия было томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, рассказал РБК Казанцев.

«По просьбе уважаемой организации, которая долгие годы существует в регионе, было оказано содействие в предоставлении площадок Томского коммунально-строительного техникума для проведения фестиваля», — добавил директор.

РБК направил запрос в Совет ветеранов Томской области

В 2024 году на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» планируется направить 45,85 млрд руб. Часть средств выделят на развитие программы для начальной школы «Орлята России», еще часть — «Движению первых» на мероприятия по вовлечению граждан и организаций «в систему патриотического воспитания детей и молодежи».