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Общество ,  
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В Туле задержали подозреваемого в убийстве годовалого ребенка

СК: подозреваемого в убийстве годовалого ребенка задержали в Туле
Фото: СК России
Фото: СК России

В Туле задержали подозреваемого в убийстве годовалого ребенка, сообщило управление Следственного комитета по Тульской области.

«В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в СК. О причинах госпитализации в ведомстве не рассказали. После того, как мужчине окажут помощь, сотрудники комитета «проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего».

4 декабря следователи возбудили уголовное дело по факту убийства годовалого ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего). В одной из квартир Ленинского района Тулы сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщило, что в убийстве подозревается отец ребенка.

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Фото:СК РФ

29 ноября в городе Козельске Калужской области похитили восьмилетнюю девочку. После уроков та приехала на школьном автобусе на остановку, откуда пешком шла вместе с одноклассниками. Затем, уже поблизости от дома, дети разошлись. А вечером неизвестные в Telegram потребовали от матери девочки выкуп в размере 1,5 млн руб. в криптовалюте.

Позже школьницу нашли плачущей на обочине дороги в Тульской области. Подозреваемых в похищении ребенка задержали.

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Теги
Тула Тульская область ребенок убийство Следственный комитет

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