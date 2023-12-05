Фото: СК России

В Туле задержали подозреваемого в убийстве годовалого ребенка, сообщило управление Следственного комитета по Тульской области.

«В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в СК. О причинах госпитализации в ведомстве не рассказали. После того, как мужчине окажут помощь, сотрудники комитета «проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего».

4 декабря следователи возбудили уголовное дело по факту убийства годовалого ребенка по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего). В одной из квартир Ленинского района Тулы сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщило, что в убийстве подозревается отец ребенка.

29 ноября в городе Козельске Калужской области похитили восьмилетнюю девочку. После уроков та приехала на школьном автобусе на остановку, откуда пешком шла вместе с одноклассниками. Затем, уже поблизости от дома, дети разошлись. А вечером неизвестные в Telegram потребовали от матери девочки выкуп в размере 1,5 млн руб. в криптовалюте.

Позже школьницу нашли плачущей на обочине дороги в Тульской области. Подозреваемых в похищении ребенка задержали.