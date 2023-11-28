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Общество ,  
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Лившей на голову ребенка воск матери предъявили обвинение

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Женщине из Краснодара, которая в течение двух месяцев истязала ребенка и проводила ритуальные обряды, предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК — «истязание малолетнего». Об этом РБК сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. По этой статье грозит наказание до семи лет лишения свободы.

«Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю по результатам проверки об обнаружении в одной из гостиниц малолетнего ребенка и матери, совершившей ритуальные действия, возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

По информации следствия, с сентября по ноябрь женщина проводила ритуальные обряды с ребенком. «Обвиняемая связывала и обездвиживала мальчика кожаным ремнем, запрещала передвигаться, лила на голову сына горячий воск», — говорится в сообщении СК.

В Следственном комитете добавили, что женщина полностью признала свою вину и рассказала в подробностях о своем преступлении. Также правоохранительные органы назначили матери психолого-психиатрическую экспертизу, а мальчика вернули в Москву отцу.

Изначально заявление в полицию о пропаже жены и ребенка подал отец. Он рассказал правоохранителям, что, по его предположениям, жена состоит в секте и может навредить ребенку.

Как выяснилось позже, мать с двухлетним ребенком приехали из Москвы в Сочи и поселились в апартаментах гостиницы, не сообщив об этом родственникам. В начале ноября подруга женщины, получив от нее подозрительные сообщения, позвонила отцу мальчика и высказала беспокойство. Она помогла правоохранителям установить местоположение женщины. На место прибыли следователи и сотрудники полиции, где и обнаружили маму и сыном. Ребенка сразу доставили в больницу с признаками вирусного заболевания, а мать положили в психиатрическую больницу.

Теги
Сочи Следственный комитет криминал издевательство новости
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