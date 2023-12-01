Полиция задержала подозреваемых в похищении девочки в Козельске

Подозреваемыми в похищении ребенка стали трое мужчин и женщина. За девочку требовали выкуп в 1,5 млн руб. Накануне вечером ее нашли живой в Тульской области на обочине дороги

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Козельске Калужской области задержаны в деревне Касьяново, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — рассказала она.

На причастность к преступлению проверяют трех мужчин и женщину.

В управлении СК по Калужской области сообщили, что будут ходатайствовать об аресте подозреваемых. «Это трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «д», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (похищение и вымогательство)», — сообщили в ведомстве.

Восьмилетняя школьница пропала в Козельске 29 ноября. После уроков она приехала на школьном автобусе на остановку, откуда пошла пешком вместе с одноклассниками. Когда до дома оставалось около 700 м, дети разошлись и дома она уже не появилась. Вечером неизвестные написали ее матери в Telegram, что ребенок у них и они вернут девочку за выкуп в 1,5 млн руб. в криптовалюте.

Пропавшую девочку нашли вечером в четверг, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области, сообщала Ирина Волк.