Разработчик назвал сроки передачи первых российских морских дронов армии
Первые морские дроны, которые будут поставлены российской армии, будут иметь скорость более 80 км/ч и смогут нести до 600 кг взрывчатки, сообщил в интервью «РИА Новости» управляющий директор холдинга-разработчика KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
«Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость — порядка 80 км/ч, запас хода — более 200 км. Полезная нагрузка — порядка 600 кг», — рассказал Даниленко. По его словам, дроны смогут нести не только тротил, но и например, специальные грузы или средства сопровождения и разведки.
Безэкипажные катера смогут также работать как платформы для воздушного беспилотника или антидроны.
Даниленко отметил, что первые десять дронов должны поступить в распоряжение Минобороны до конца этого года и их могут испытать в зоне проведения спецоперации на Украине.
Безэкипажные дроны активно использует украинская армия. Такие аппараты атаковали Крымский мост 17 июля. Из-за взрыва была повреждена автомобильная часть моста, погибли два человека, которые находились в машине на этом месте, пострадала девочка-подросток, ехавшая в ней.
Российское военное ведомство не раз отчитывалось о нейтрализации морских дронов ВМС Украины. Так, 22 ноября в западной части Черного моря были уничтожены следовавшие к Крыму четыре таких безэкипажных катера. Пятью днями ранее были ликвидированы еще семь таких аппаратов, которые также шли по западной части Черного моря к полуострову. Также Минобороны сообщало о поражении мест производства морских дронов на Украине.