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Разработчик назвал сроки передачи первых российских морских дронов армии

Глава KMZ: первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года
Первые российские морские дроны в количестве десяти аппаратов должны поступить в распоряжение Минобороны до конца года, их могут испытать в зоне военной операции. Подобные безэкипажные катера активно использует Украина в конфликте
Патрулирование Черного моря вертолетом в районе Крыма
Патрулирование Черного моря вертолетом в районе Крыма (Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС)

Первые морские дроны, которые будут поставлены российской армии, будут иметь скорость более 80 км/ч и смогут нести до 600 кг взрывчатки, сообщил в интервью «РИА Новости» управляющий директор холдинга-разработчика KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

«Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость — порядка 80 км/ч, запас хода — более 200 км. Полезная нагрузка — порядка 600 кг», — рассказал Даниленко. По его словам, дроны смогут нести не только тротил, но и например, специальные грузы или средства сопровождения и разведки.

Безэкипажные катера смогут также работать как платформы для воздушного беспилотника или антидроны.

Даниленко отметил, что первые десять дронов должны поступить в распоряжение Минобороны до конца этого года и их могут испытать в зоне проведения спецоперации на Украине.

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Фото:Maritime Tactical Systems

Безэкипажные дроны активно использует украинская армия. Такие аппараты атаковали Крымский мост 17 июля. Из-за взрыва была повреждена автомобильная часть моста, погибли два человека, которые находились в машине на этом месте, пострадала девочка-подросток, ехавшая в ней.

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Российское военное ведомство не раз отчитывалось о нейтрализации морских дронов ВМС Украины. Так, 22 ноября в западной части Черного моря были уничтожены следовавшие к Крыму четыре таких безэкипажных катера. Пятью днями ранее были ликвидированы еще семь таких аппаратов, которые также шли по западной части Черного моря к полуострову. Также Минобороны сообщало о поражении мест производства морских дронов на Украине.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Минобороны беспилотники Военная операция на Украине
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